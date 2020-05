Gir pengar til nærmiljøtiltak

GassROR IKS har sett av 50 kroner per innbyggar i medlemskommunane for å skape ny aktivitet når tiltaka mot koronasituasjonen blir letta på. Det inneber at Molde får nesten 1,6 millionar kroner, Vestnes og Rauma får godt over 300 000, Aukra 176 000 og Hustadvika over 660 000 kroner. Tilsaman kan dermed nesten 3,2 millionar kroner bli brukte til regionale- og nærmiljøtiltak i desse kommunane.