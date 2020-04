Gir pengar til korpsa

For å sikre korpsmusikk på 17. mai deler Sparebank 1 ut åtte millionar kroner til korpsa. Mange korps slit med økonomien, fordi dei mister dugnadsinntektene sine. Regjeringa kompenserer berre for tapte billettinntekter, ikkje for bortfall av vaffelsal. Det er mogleg å søke støtte om 25.000 kroner per korps hos banken. Norges Musikkorpsforbund har utarbeidd eigne retningsliner for å vareta smittevern på 17. mai.