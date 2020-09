Gir millioner til havutdanningene

Nærings- og fiskeridepartementet deler ut 13,5 millioner kroner til fem havutdanninger. Blant de er Fagskolen i Ålesund som får en sum på 1.040.000 kroner. Pengene skal gå til et distribuert laboratorium for navigasjonssystemer. – Havnæringene er våre største eksportnæringer og bidrar til verdiskaping over hele landet. Høy kompetanse er et av våre viktigste konkurransefortrinn, og regjeringen jobber for at havnæringene skal ligge i front av den digitale utviklingen, sier næringsminister Iselin Nybø.