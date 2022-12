Gir ikkje opp hurtigbåtsamband

Fylkesutvalet vil arbeide vidare med planane om eit hurtigbåtsamband mellom Bergen og Ålesund når Stad skipstunnel er på plass. Fylkeskommunedirektøren meiner passasjergrunnlaget er for dårleg og at det ikkje er økonomi til å drive et slikt samband. Men Hans Olav Myklebust frå Frp meiner eit slikt hurtigbåtsamband blir viktig for helie kysten.