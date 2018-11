Gir ikkje opp håpet

Stortingsrepresentant Steinar Reiten får medhald i kravet om å røyste over alle tre regjeringsalterativa under landsmøtet i dag. Det vedtok landsstyret i går kveld. Partileiar Knut Arild Hareide har opna for regjeringssamarbeid til venstre medan nestleiarane vil gå til dagens regjering. Reiten og stortingskollega Hans Petter Grøvan vil halde fram i oppsisjon Det er venta 99 blå og 90 raude delegatar til landsmøtet, men Reiten har eit håp om at han kan vinne fram med synet om at partiet velje å vere i opposisjon.