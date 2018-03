Gir ikkje opp Fjord kommune

Stordal-ordføraren Eva Hove frå Arbeidarpartiet, gir ikkje opp arbeidet med å slå saman Stordal og Norddal til nye Fjord kommune. Fylkesmannen tilrår at to av bygdene i Norddal får flytte til Stranda, og dermed mistar nykommunen nesten 20 prosent av innbyggarane. Hove trur ikkje det betyr over og ut for Fjord kommune, og seier at fylkesmannens ønskje om å slå saman Fjord og Stranda truleg har lite støtte i Stordal.