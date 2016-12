– Det som var tanken med å åpne for HPV-vaksinering i romjulen var at vi skulle få tak i de som er studenter andre steder i landet, forteller avdelingsleder ved forebyggende helsetjenester for barn og unge i Kristiansund kommune, Åse Kristine Jægtvik.

Siden 1. november har kvinner som er født etter 1991 fått et gratis tilbud om å vaksinere seg for HPV, som er den vanligste seksuelt overførbare infeksjon hos både kvinner og menn.

– Vi har satt av fredag ettermiddag til å vaksinere og vi har stort sett fylt opp en, to og tre helsesøstre de dagene, forteller Jægtvik.

Mange bruker tilbudet

HPV-vaksinen skal gi bedre beskyttelse mot livmorhalskreft, og tilbudet vil være gratis ut 2018. Vaksinen kom inn i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009 og viste seg å ha en mye bedre effekt enn ventet.

Åse Kristine Jægtvik, avdelingsleder ved forebyggende helsetjenester for barn og unge i Kristiansund kommune. Foto: Roar Halten / NRK

Vaksinen ble derfor tilbudt til de som var for gamle for barnevaksinasjonsprogrammet i 2009.

– Vi har hatt full pågang fra starten av og det var nesten størst i de første ukene, sier Jægtvik.

Tilbudet har også vært en suksess flere steder i landet, men selv om avtalebøkene til helsesøstrene i Kristiansund har vært nesten fulle, ønsker Jægtvik at enda flere tar turen.

– Vi ønsker fremdeles flere henvendelser. I kommunen har vi rundt 840 kvinner i den alderen som vi i utgangspunktet skal gi tilbudet til, så det er fremdeles god plass til å komme.

Fortsatt ikke gratis for menn

I januar sendte Folkehelseinstituttet en anbefaling til helsedepartementet om at gutter også må inkluderes i vaksinasjonsprogrammet. En HPV-infeksjon kan også medføre kreft hos menn.

– Kommer det menn som også vil ha vaksine?

– Jeg er ikke helt informert om det er menn, men vi gir et tilbud til de som ønsker det. Men dessverre er det slik at det er en kostnad for dem enda. Vi har fremdeles ledige timer, så det er bare å ringe og bestille seg time, forteller Jægtvik.