Gir grønt lys for konsekvensutredning

Kommunaldepartementet ber Statsforvalteren i Møre og Romsdal om gjennomføre en utredning av konsekvensene av at Ona, Sandøya og Gåsøya blir flytta fra Ålesund kommune til Aukra kommune.

Det er innbyggerne på de tre øyene som har tatt initiativet til en slik grensjustering.

Aukra kommune er positiv til at det blir satt i gang en konsekvensutredning mens Ålesund kommune har svart at det ikke har kommet frem opplysninger i søknaden som gir grunnlag for å starte en ny utredning.