Gir 1,99 millioner i støtte

Stiftelsen Kjell Holm har gitt støtte på til sammen 1,99 millioner kroner til 38 lag, foreninger og enkeltpersoner i sin halvårlige tildelingsrunde. Til sammen mottok stiftelsen 108 søknader om prosjektstøtte. – Stiftelsens formål er å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund, og vi er imponert over bredden i søknadene. Felles for alle mottakerne er at deres virksomheter er med på å gjøre Ålesund til en bedre by å bo i, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal i en pressemelding. Her kan du se alle som har fått støtte.