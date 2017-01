Gir 11 millioner kroner

Sportsklubben Træff er de som mottar mest penger fra Prosjekt tilhørighet i år. De får over 900 000 kroner. Prosjekt Tilhørighet ble startet i 2006 av Kjell Inge Røkke, og opplegget er slik at når man kjøper sesongkort til Aker stadion gjennom Prosjekt Tilhørighet, gir selskapet TRG bortimot tilsvarende sum til den organisasjonen man velger. Totalt blir over 11 millioner kroner utdelt i denne runden.