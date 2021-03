Gikk med solid overskudd i februar

Helse Møre og Romsdal hadde et overskudd på 18,2 millioner kroner i februar. En av årsakene er at foretaket har fått mer ekstra penger under koronapandemien enn det sykehusene har brukt. Ifølge utregningene som blir presentert for styret neste uke kan Helse Møre og Romsdal ende opp med et overskudd på 35 millioner kroner i 2021. Men korona-situasjonen gjør det usikkert hvordan økonomien vil utvikle seg, skriver administrerende direktør Øyvind Bakke i sin innstilling til styret.