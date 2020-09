Gikk inn for rundkjøring

Et flertall i samferdselsutvalget vil ha rundkjøring som løsning i forbindelse med lokaliseringa av ny tannklinikk i Sykkylven. Det skjedde mot tre stemmer. Kostnaden blir inntil 25 millioner kroner. Administrasjonen i fylket foreslo lysregulert gangfelt. Saken har skapt strid da det viste seg at etableringa av den nye tannklinikken ville skape trafikkfarlige situasjoner. Den nye tannklinikken er et resultat av en sammenslåing av tannklinikkene i Stranda og Sykkylven.