Gikk inn for Ørskogfjellet

Et enstemmig samferdselsutvalg i Møre og Romsdal går inn for Ørskogfjellet som fremtidig E39-trasé mellom Digerneset i Skodje og Vik i Vestnes. Statens vegvesen har gått inn for E39 gjennom friluftsområdet Svartløken, mens kommunene på Sunnmøre har samlet seg om Ørskogfjellet. Leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), sier at kommunene sitt syn har veid tungt.