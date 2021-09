Gigantsatsing på havvind

Representanter for den tyske energigiganten EnBW er på Sunnmøre denne veka for å etablere samarbeid med bedrifter i den maritime klynga. Møta har kome i stand gjennom konsortiet Norseman Wind AS, som søker konsesjon om å bygge ein havvindpark. Det tyske energikonsernet EnBW er, saman med NorgesGruppen og Aker Solutions, hovudaktørar i konsortiet.

Prosjektleiar i EnBW, Jakob Bollwinkel (bildet), seier det er viktig for dei å møte bedrifter som Green Yard Kleven. Kjetil Bollestad i Green Yard seier det er spennande å sjå korleis det kan vere med på overgangen frå olje og gass til havvind i åra som kjem.