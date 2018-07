Gigantbud på Håland

Den italienske storklubben, Juventus skal ha lagt inn et bud på 50 millioner kroner for Erling Braut Håland, dette melder TV2 i formiddag. Det skal også være interesse fra flere italienske klubber. Partene skal ha møttes til samtaler i Molde mandag og Juventus skal ha store forventninger om at budet blir godtatt.