Giftbombe i Ålesund må vekk

Undersøkelser i bakken på Ysteneset i Ålesund viser at bakken er proppfull av miljøgifter, skriver Sunnmørsposten (krever innlogging). Fylkesmannen i Møre og Romsdal har derfor gitt Ålesund kommune pålegg om å fjerne den alvorlige grunnforurensningen på Ysteneset innen 15. august 2018, for slik å stoppe videre giftspredning til Aspevågen. Det blir også undersøkt om også grunnen under innfartsvegen må skiftes ut.