Geologene følger spent med på været

NVE er klare til å sette opp farenivået for Veslemannen i morgen hvis det blir nødvendig. Det er sendt ut gult farevarsel om kraftig regn lokalt i Møre og Romsdal natt til onsdag, men meteorologene er usikre på akkurat hvor bygene kan treffe. – Hvis det kommer en god del nedbør så regner vi med at det vil påvirke fjellpartiet ganske sterkt, for det er veldig ustabilt, sier vakthavende geolog Lars Harald Blikra.