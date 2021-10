Geolog skal undersøke jordras

En geolog kommer til Sæbø i Ørsta ved 12/13-tiden i dag for å kartlegge situasjonen etter jordraset på Hustadnesvegen i går kveld. Raset som var rundt 30 meter bredt og 10 meter høyt, førte til at to naust ble feid på sjøen og vegen har vært stengt. Ordfører Stein Aam (Sp) sier at det vil bli tatt stilling til hva som skal skje med vegen etter at geologen har vært der, men vegen blir trolig stengt ut dagen, og kanskje også i morgen.