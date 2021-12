Generasjonsskifte i Sølvtrans

Robin Halsebakk tar over som daglig leder etter faren sin, Roger Halsebakk, i brønnbåtselskapet Sølvtrans i Ålesund. Det skriver selskapet i en pressemelding. – Sølvtrans er verdensledende innenfor frakt av levende fisk, og det skal vi fortsette å være. Jeg gleder meg til å ta dette veldrevne selskapet videre etter den samme lesten som Roger Halsebakk har stått i bresjen for i flere tiår, sier Robin Halsebakk. Roger Halsebakk går over i rollen som styreformann.