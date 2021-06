Geirangerfjorden treng meir pengar

Fylkeskommunen kjem til å be regjeringa bidra med meir pengar til å omstille trafikken på Geirangerfjorden til utsleppsfri ferdsel. Stortinget har bestemt at all ferdsel på Geirangerfjorden skal vere utsleppsfri frå 2026. Det vil krevje store investeringar i lokal infrastruktur og langt større enn vår region kan klare åleine, heiter det i ei pressemelding frå fylkeskommunen. Difor ber Møre og Romsdal fylkeskommune-saman med verdsarv- kommunane og næringslivet, regjeringa stille med ekstraordinære omstillingsmiddel.