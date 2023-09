Geiranger får bedre beredskap: – Enormt viktig at nødetatene er i nærheten

Den verdenskjente bygda i Stranda kommune har litt over 200 fastboende, men på sommeren kan det være 15.000 besøkende på én dag.

– Geiranger har få innbyggere, men flere tusen turister om sommeren, og da trenger de at det er god beredskap til stede.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl snakker om viktigheten av at Geiranger nå får bedre beredskap.

Mandag var hun innom for omvisning og informasjon om det nye beredskapssenteret kommunen bygger.

Statsråd Emilie Enger Mehl på besøk i Geiranger. Foto: Remi Sagen / NRK

Statsråden forklarer at det er spesielt viktig med god beredskap i bygda, fordi det er et sted som lett kan bli isolert.

– Det kan bli vanskelig å komme inn med folk utenfra. Det er så mye folk til stede, at det må være fast tilstedeværelse fra for eksempel politiet, sier Enger Mehl.

– Har alltid kostet

Ordfører i Stranda Jan Ove Tryggestad (Sp) er ærlig på at senteret har kostet en del penger.

– Beredskap i Stranda har alltid kostet. Alternativet er å gå på kant med lovverket, og ikke minst med innbyggernes ve og vel, sier han og fortsetter:

– Jeg bruker penger på det jeg mener er rett.

Ordfører i Stranda Jan Ove Tryggestad (Sp) og justisminister Emilie Enger Mehl (Ap). Foto: Remi Sagen / NRK

Han er svært fornøyd med at huset som skal romme både politi, brann og ambulanse nærmer seg ferdig.

– Dette er en gladsak for de som er opptatt av beredskap, og det er vi i Stranda kommune, sier han.

Prosjektleder Inge Hole forklarer at huset er delt opp i ulike soner for etatene, men at det også har fellesareal som etatene skal bruke i fellesskap.

Bedre arbeidsforhold

Brannsjefen i kommunen, Inge Teigen, gleder seg stort til å flytte inn i nye lokaler. Han ser frem til å kunne tilby de ansatte skikkelige arbeidsforhold.

– Her blir alt sånn som det skal være på en brannstasjon.

– Geiranger er en litt spesiell plass i beredskapssammenheng, eller?

– Ja, vi må klare oss selv ganske lenge før øvrige etater kommer for å bistå oss. Vi må hvert fall klare oss en time alene.

Foto: Remi Sagen / NRK

Justisminister Mehl er glad for at beredskapssentret i Geiranger straks er klart.

– Det er enormt viktig at politiet og de andre nødetatene er i nærheten når det skjer noe.