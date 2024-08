Det er bryllupsstemning i sunnmørsbygda. Mange har sett frem til den store dagen.

Inger Elise Kolstø fra Karmøy og Elisabeth Kallevik Nesheim fra Vindafjord har kjørt i ti og en halv time for å få med seg den store begivenheten. De innrømmer at de ikke kjenner noen som er like engasjerte.

– Vi er så galne, eller glad, at vi reiser i alle kongelige begivenheter. Vi har vært i kongelige bryllup i Sverige, i England, og i Norge, sier Kolstø.

Inger Elise Kolstø og Elisabeth Kallevik Nesheim har kjørt i ti og en halv time for å få med seg bryllupet. Foto: Christian Breidlid / NRK

De to damene var også på plass da Märtha Louise giftet seg med Ari Behn i Nidarosdomen i Trondheim i 2002.

Da kalte de seg for de tre vise koner, og sendte brev om at de kunne være til stede under vielsen.

– Vi skrev at vi hadde diverse kvalifikasjoner som kunne komme til nytte, slik som å hekle, og strikke, og vi har ulike styreverv. Og tror du ikke vi fikk plass? To rader bak Kongens adjutanter. Det var et eventyr, sier Nesheim.

Har med gave til brudeparet

Selv om de ikke forventer å se vielsen i dag, så tenker de at det er viktig å gi støtte til bryllupet og kongefamilien.

– Vi har tro på kongehuset, og veldig glad i kongefamilien vår.

I tillegg har de med gave til brudeparet. To kaffekopper i rød og blå med navn på, designet av rosemaler Unni Marie Lien.

– Så håper vi jo på takkekort. Vi har noen takkekort, bortsett fra England. Jeg er litt skuffet over akkurat det. Vi er jo ikke bare så snille, vi har jo lyst til å ha et takkekort etterpå, sier Kolstø.

– Vi skal feire kjærligheten

Anne Kristin Møller og Vigdis Jordal har reist fra Oslo til Geiranger for å få med seg bryllupet.

– Da nyheten kom kastet jeg meg på telefonen, og fikk et av de siste hotellrommene på Hotell Utsikten. Derfor er vi her, forteller Møller.

– Ja, vi skal feire kjærligheten. Vi så brudefølget i går. Vi så alle gjestene, og alle var bare så fulle av kjærlighet. For love always wins. Vi syns det er et veldig viktig budskap i enhver verden, sier Jordal.

Anne Kristin Møller og Vigdis Jordal har reist fra Oslo i håp om å få et glimt av Märtha Louise og Durek Verrett. De har starta dagen med å bade iført flotte kroner. Foto: Remi Sagen / NRK

Brudebad med krone på hodet

De to damene er iført kroner på hodet for å komme skikkelig i stemning denne lørdagen.

– I gamle dager skulle en skremme vekk alle de underjordiske, sånn at bruden ble lykkelig. Jeg har med denne krona, som er laga av perler og nydelige ting, for å skape litt blest omkring bryllupet, forteller Jordal.

I tillegg har de to damene brudebad på programmet – og kronene er selvfølgelig på.

– Vi bader jo hele året, og det er veldig oppfriskende.

Bader til ære for prinsessen Du trenger javascript for å se video.

– Kjempestas med bryllup

En annen som har sett frem til prinsessebryllupet er Iris Westerås. Hun leier ut rom på Westerås Gard i Geiranger.

Hun forteller at de venter mer gjester enn vanlig, og det skal diskes opp med klippfiskboller, kjekjøtt og bringebærlasagne til middag i kveld.

– Det er jo kjempestas, syns jeg. At de vil komme hit til Geiranger. Det har vært kongelige hit siden tidenes morgen, og det er kjempeflott.