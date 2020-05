Gebyrdebatt skapte høy temperatur

Det er åpent hva som blir utfallet når kommunestyret i Ålesund skal vedta avgifter på vann, avløp og renovasjon fredag. En feil gjorde at en rekke innbyggere i den nye storkommunen fikk tilsendt skyhøye regninger. Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslista) er ikke fornøyd med det nye forslaget og vil blant annet kutte i investeringer og lønnskostnadene. I formannskapet i dag rettet Knutsen knallhard kritikk mot administrasjonen for ikke å ha evne til å lytte. Svein Rune Johannessen (Ap) mente Knutsen gikk for langt i sin kritikk. Å kutte i investeringene er uansvarlig, sa Jarle Steffensen (MDG) som mener at der vil bety en rasering av vannkvaliteten. Men i dagens formannskapsmøtet fikk kommunedirektørens forslag med noen tillegg et knapt flertall.