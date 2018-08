Gebyr for å blokkere ambulanse

Bilar som har stått parkerte ved Sykkylven legesenter har fått parkeringsgebyr fordi dei kan blokkere for ambulansen. Bilane stod parkerte der det var skilt om at dette var forbode, og politiet melder at slik feilparkering har vore eit gjentakande problem ved legesenteret. Dei ber no publikum vere merksam på at dei kan stå i vegen for ambulansen ved feilparkering.