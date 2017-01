Gåve til Kirkens Bymisjon

Camilla Tafjord-stiftinga gir 100 000 kroner til det nye bymisjonssenteret som skal inn i metodistkirka i Ålesund sentrum. Stiftinga jobbar for å redusere talet på overdosedødsfall. Frode Tafjord seier at han har store forventningar til det nye senteret som skal vere ope for alle.