Gaute Grøtta Grav vil bli ordførar i Rauma kommune

Ei real valbombe blei sleppt på Rauma Høgre sitt møte i kveld. Gaute Grøtta Grav, som ikkje har erfaring frå politikken, stiller som ordførarkandidat for Høgre.

– Eg meiner mykje om korleis Rauma bør vere og kor bra Rauma kan bli. Det nyttar ikkje å sitte heime ved kjøkkenbordet og steike og banne. Eg må engasjere meg, forklarar 43-åringen frå Isfjorden i Rauma.

Vann og blei programleiar

Grøtta Grav blei et kjent fjes då han vann «Farmen» i 2001. Tre år etter fekk han jobben som programleiar av reality-showet som i ei årrekke har vore eit av TV 2 sine aller mest populære program. I sine 20 år i TV 2 fekk han bruk for både støvlar og paljettar som leiar av program som Frøken Norge, Villdyrlegen og Søppelkongen.

– Blir det ikkje stor overgang til å skulle leie ein kommune?

– Både og. Eg har mykje erfaring frå næringslivet. Eg har drive eigne firma og vore investor i andre firma. Å drive ein kommune handlar om å kome i balanse og gjere det beste for innbyggarane og dei tilsette. Der trur eg at eg har mykje å kome med.

– Eg har aldri angra på at eg slutta i TV 2. Å kome tilbake til Romsdalen utan å måtte rushe til Oslo, er ei udelt glede. Det er fantastisk å bu her i Rauma, seier den tidlegare Farmen-programleiaren. Foto: Alex Iversen / TV 2

Er Høgre-mann

Det er ikkje tilfeldig at valet fall på partiet Høgre.

– Eg er gründer og næringslivsmann. I tillegg vil Høgre verne naturen og fjella. Vi vil ikkje ha meir utbygging og skal hindre at det nokon gong kjem vindmøller hit. Det er viktig for meg, seier han.

No utfordrar han ordførar Yvonne Wold frå SV som stiller til attval. Grøtta Grav trur at kjendisstatusen kan hjelpe han under valet.

– Eg har eit stort nettverk. Kor viktig det er for ordførarjobben er eg ikkje sikker på, men eg har eit brennande engasjement for Rauma. Eg er ein Rauma-ambassadør og gjer alltid det eg kan for å promotere kommunen til heile landet.

Flytta heim

I 2013 flytta han heim til Isfjorden med familien. Der bur han saman med sambuar Cathrine Montero Moen (31) og deira to born. Paret møttest da dei begge jobba med «Farmen kjendis» i 2016. Grøtta Grav har i tillegg to døtrer frå ekteskapet med tidlegare «Farmen»-vinnar Silje Hvarnes.

– Å flytte til Romsdalen var eit aktiv val. Eg ville bort frå TV-industrien, men eg har lyst å gjere små gjesteopptrednar i blant. Å vere ordførar er ein fulltidsjobb og vel så det, så blir eg ordførar blir det det eg gjer dei neste fire åra.

Meiner han er godt kvalifisert

Lars Olav Hustad er leiar i nominasjonskomiteen i Rauma Høgre og meiner Grøtta Grav er godt kvalifisert.

– Rauma Høgre og Rauma kommune er heldig som får ein slik ressurs inn i det politiske livet. Det vert spennande å følge han framover og vi har store forhåpningar om at han skal verte ordførar i 2023.

Hustad hadde ikkje skruplar med å velje ein kjendis utan erfaring.

– Gaute er ein veldig samfunnsengasjert person, og har god kjennskap til kva som skjer i kommunen. Han er interessert i å utvikle Rauma, seier den tidlegare ordføraren.

Lars Olav Hustad vil saman med Gaute Grøtta Grav sørge for at det blir meir engasjement rundt politikken i Rauma. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Engasjert for lokalmiljøet

Grøtta Grav har i haust engasjert seg for kvar leiarane i Rauma kommune bur. Til Åndalsnes avis har han sagt at han meiner det er «uheldig» at leiarar og mellomleiarar i Rauma ikkje har bustad­adresse i kommunen.

– Du får ein uheldig distanse til jobben du utfører når du ikkje bur her, seier Grøtta Grav til avisa.

Gaute Grøtta Grav i Isfjorden Du trenger javascript for å se video.

Spelar på mange strengar

Grøtta Grav driv med mange forskjellige ting. Ifølge nettsida hans held han foredrag, har eit medieselskap og driv med eigedom.

I tillegg held han på med musikk. Fjell og naturen i nærmiljøet gav Gaute Grøtta Grav inspirasjon til debutalbum «Gardsgut» som han gav ut i 2014.

– Tekstene handlar om naturglede. Du trenger ikkje å gå opp på den høgste fjelltoppen fortast mogeleg for å oppnå naturglede, sa han den gangen.

Farmen-Gaute fekk folk ut på dansegolvet då han underheldt i Molde-teltet på Youngstorget under cupfinalen i 2014. Foto: Terje Reite / NRK

Bort bra, men heime best

Sjølv om Grøtta Grav har reist rundt i verda, meiner han ingenting kan måle seg med livet på Vestlandet.

– Vi er heldige som bur her. Det er fjordar og fjell. Varmt og kaldt. Stille og vind. Du kan smake på livet kvar einaste dag, seier han.