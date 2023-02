Gaupejakta starter onsdag

Onsdag starter gaupejakta, og det kan felles inntil fire gauper i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal. Det opplyser Statsforvalteren om.

To kan tas ut i Tingvoll og Sunndal nord for Driva, mens to kan tas i Surnadal og østre Aure. Mens i resten av Møre og Romsdal er det kvotefri jakt.

Jakta varer fram til 31. mars, men i fjor var den unnagjort på ei uke.