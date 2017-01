Gatt på vei bort

Joshua Gatt har trolig spilt sin siste kamp for Molde. Kontrakten til den skadeplagede angriperen, som kom tilbake for fullt i fjor høst, gikk ut ved nyttår, og amerikaneren er nå på prøvespill i den tyske klubbem Nürnberg. Molde har signalisert at de ønsker Gatt med videre, men han skal være klar for nye utfordringer, melder rbnett.