Gassproduksjonen går som normalt

Gassproduksjonen går som normalt i Norge og er ikke påvirket av verken koronaviruset eller oljeprisfall. Det får NRK opplyst fra det norske selskapet Gassco, som er ansvarlig for all gassproduksjon på den norske sokkelen.

Men også Gassco og de som jobber med innen norsk gassproduksjon i inn og utland rigger seg for at dette kan forandre seg på kort varsel.