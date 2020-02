Går vekk frå nedleggingsplanar

Helse Møre og Romsdal går vekk ifrå dei tre føreslåtte tiltaka for å redusere driftskostnadene for Klinikk for psykisk helse og rus. Forslaga inkluderte nedlegging av døgnseksjonen for alderspsykiatrien i Ålesund, tiltak i seksjon for sikkerheitspsykiatri i Ålesund, samt samlokalisering av seksjon for utgreiing og behandling og DPS på Knausen i Molde. Helseføretaket meiner tiltaka ikkje ville ha gjeve ønska effekt, og klinikken vil no jobbe vidare med å finne nye tiltak. – Vi skal ha ein ny gjennomgang av tenestene med fokus på omstillingsbehov og kostnadsreduksjon. Vi skal sjå på og vurdere organisering, dimensjonering og kapasitet for ulike tenester, seier Karl Arne Remvik, klinikksjef for psykisk helse og rus i ei pressemelding.