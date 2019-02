Går ut av AMFI-kjeden

Olav Thon og mannen som opphavleg starta AMFI-kjeden, Lars Løseth frå Surnadal, splittar lag. LL Holding og Olav Thon Eiendomsselskap har i dag inngått ein avtale om å avvikle det felles eigde selskapet LOT Eiendom, der kvar av partane har eigd 50 prosent. Dette inneber at ei rekkje AMFI-senter går ut av kjeden og blir starta opp under eige namn. I Møre og Romsdal går blant andre AMFI-sentra i Ørsta, to senter i Kristiansund, sentra i Sunndal og Surnadal over i den nye kjeden som Lars Løseth skal etablere. Løset tek også med seg sentra i Førde, Svolvær, Nordfjordeid, Dombås og Mandal inn i det nye selskapet. Olav Thon Eiendomsselskap beheld eigarrettane til namnet AMFI.