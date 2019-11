Går tungt inn i gondolbane

Investeringsselskapet Longship vil gå inn med 140 millioner kroner i gondolbanen som er under planlegging til Nesaksla på Åndalsnes. Partner Bernt Østhus sier at de har stor tro på Rauma som en unik reiselivsdestinasjon. Longship blir største aksjonær i Romsdalen AS, som skal stå for byggingen, om kommunestyret neste uke sier ja til dette.