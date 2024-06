Går truleg mot fleirtal for gondol

Alt tyder no på at det blir 21 som røystar for og 8 imot ein gondol opp til Sulafjellet. Eventuelle utbrytarar kan sjølvsagt forandre dette noko, men det kjem truleg til å bli klart fleirtal for gondol. Det skriv Sunnmørsposten.

Kommunestyret i Sula skal i dag avgjere om dei skal gå inn for planane med gondol opp til fjellet på Sula.