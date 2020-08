Går til sak mot staten

«Nei til vindkraftverk på Haramsøy» går til sak mot staten. Dei har gjennom sin advokat levert eit krav om midlertidig stopp i saka om Haram Vindkraftverk til Sunnmøre tingrett. Det skriv dei i ei pressemelding. Dei meiner at bygginga av vindkraftverket må stoppe opp til saka er avgjort i retten. – Vi kan ikkje la Haramsfjellet bli øydelagt medan regjeringa somlar, skriv leiar Birgit Oline Kjerstad i pressemeldinga. Dei krev vidare at konsesjonen som blei gitt til Haram kraft for bygging og drift av Haram vindkraft blir kjent ugyldig. Dei meiner konsesjonen frå 2019 er bygd på tidlegare konsesjonsvedtak som dei meiner har feil og manglar.