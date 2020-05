Går til retten om han får sparken

Vegard Forren tar saken til retten dersom klubben velger å sparke ham. Det bekrefter hans advokat Odd Arne Nilsen til NRK. – Selv om han erkjenner å ha brukt av botkassen til å betale spillegjeld, er det flere forhold som gjør at en avskjed vil være altfor hardhendt, sier Nilsen. Han viser til at klubben har kjent til spilleproblemene lenge og mener de ikke har gjort nok for å hjelpe Forren. At klubben nå skulle vurdere å avslutte kontrakten kom som en stor overraskelse på fotballspilleren. – Det er flere måneder siden denne saken med lån fra spillekassa ble kjent for klubben. Forren har beklaget overfor spillegruppa og startet i behandling. Han trodde de var på vei videre. Mandagens møte der det kommer frem at klubben vurderer å avslutte kontrakten kom derfor veldig overraskende på han, sier Nilsen.