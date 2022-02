Går som normalt

Arbeidet på tre russiske trålarar som ligg ved Fiskerstrand Verft til reparasjon går som normalt trass i krigføringa i Ukraina. Administrerande direktør Magne Standal seier dette er gode kundar gjennom fleire år. Standal er budd på at det som no skjer også kan få konsekvensar for verksemder i Noreg.