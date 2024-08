Går sammen om nytt prosjekt

Selskapene Spilka Building Solutions AS og ACEL AS har inngått en kontrakt for det de mener blir et pionerprosjekt i Ålesund. Det skriver de i en pressemelding.

ACEL sitt hovedkontor i Ålesund blir det første bygget som får montert en ny type fasadekledning med integrerte solceller.

Det er Spilka på Emblem som har utviklet de bygningsintegrerte solcellene, og sammen med ACEL skal de gjennomføre prosjektet, som støttes av Enova og Innovasjon Norge.

– Et slikt design gjør solcellepanel mye mer anvendelig, og er ideelt for Norge der solcellepanel på fasaden kan produsere strøm hele året, selv om vinteren når solen står lavt og strømbehovet er størst, sier Haakon Fivelstad i Spilka i pressemeldingen.

Nå venter de bare på at kommunen skal behandle byggesakssøknaden deres.