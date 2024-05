Går saman om veteranplan

Åtte nordmørskommunar går saman om ein felles plan for å ta godt nok vare på veteranar frå militære oppdrag i internasjonale konfliktar og krig.

Dette omfattar rundt 450 veteranar, og heimkommunane pliktar å gi denne gruppa tilpassa tenestetilbod, utan at det alltid har skjedd.

Leiar for veteranorganisasjonen NVIO på Nordmøre, Arve Rovik, seier at generelt slit 10 prosent av veteranane og for desse er fellesplanen særleg viktig.