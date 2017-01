Går nye veger i jakten på bedre søvn

Wonderland har sammen med designbyrået Inventas, fått i overkant av en halv million kroner i offentlig støtte for å utvikle nye tjenester rundt søvn.

Å finne den beste designen

Det handler altså ikke bare om å produsere madrasser lenger. Søvn og soving er blitt en egen vitenskap. Det gjelder å finne den beste designen.

Innovasjonssjef Arne Ove Grøvdal. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Jeg synes dette er kjempeartig. Å få teste ut og prøve ut nye produkter og få tilbakmelding fra de som tester, er spennende, sier innovasjonssjef Arne Ove Grøvdal.

90 ansatte på Wonderland på Åndalsnes jobber hardt for å gi folk en god søvn. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

90 ansatte ved Wonderland på Åndalsnes står på dagen lang for at folk skal få seg en god natt. De skal utvikle nye, søvndyssende produkter som skal ut til trøtte nordmenn.

Det krever både forskning og utprøving av produktene, og de som jobber her benytter selv muligheten til å prøve ut madrassene.

Et folkehelseproblem

Med andre ord: noen minutter på madrassen er en naturlig del av jobben.

– Det er jo kjempedeilig, det, sier avdelingsleder Barbro Mauseth når hun prøver ut madrassen.

Administrerende direktør Jon Daniel Nesje. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Vi vil jo være våkne når vi er våkne, men det å teste produktene er jo en del av jobben. Det er mange som melder seg frivillge til å være madrasstestere og som mener de godt kvalifisert til det, smiler administrerende direktør, Jon Daniel Nesje.

En madrass er ikke bare en madrass. Utfordringen er å forstå de søvnbehovene som folk har. Søvnmangel er i ferd med å bli et folkehelseproblem som bedriften på Åndalsnes kan bidra til å løse. Nå jobber de med å utvikle et kompetasesenter for søvn.