Går inn med aksjekapital

To av bedriftene som blei råka av konkursen i PE Bjørdal i Ørsta går no inn med aksjekapital får å styrke vidare drift. Det skriv Fiskeribladet.

Reiarlaget Polarbris AS og firmaet NetKem AS er dei to kundane som no kjem inn på eigarsida av tidlegare PE Bjørdal, No Steel Tech.