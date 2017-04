Går inn i saka

Sunnmøre kontrollutval skal behandle saka om manglande kontraktar mellom avfallsanlegget på Bingsa og OK Entreprenører AS. Det stadfestar sekreteriatsleiar Harald Rogne. Sunnmørsposten har skrive at OK Entreprenør har mottatt 23,9 millionar kroner for arbeid ved Bingsa miljøstasjon, utan anbodsrunde. Rogne understrekar at saka blir nøye behandla, men kan ikkje seie når.