Går inn for Ørskogfjellet

Formannskapet i Ålesund gikk i ettermiddag enstemmig inn for Ørskogfjellet som trasèalternativ for E39 mellom Digerneset og Vik i Vestnes. Politikerne mener at dette alternativet gir mest samfunnsøkonomisk nytte og er mindre konfliktfylt i forhold miljø- og naturverdier. Statens Vegvesen har anbefalt E39 gjennom friluftsområdet Svartløken, men sunnmørskommunene ser nå ut til å lande på Ørskogfjellet.