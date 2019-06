Går inn for eiga Autopass-ordning

Venstre-politikar Iver Nordseth meiner det var riktig av fylkesutvalet å gå inn for ei eige Autopass-ordning for fylkesvegferjene i Møre og Romsdal. Ordninga som blir innført på desse ferjene, inneber at passasjerane må betale. Dermed blir det to ulike ordningar for riksvegferjene og fylkesvegferjene her i fylket. Nordseth vedgår at det kan skape forvirring. – Difor er vi avhengig av at vi finn ei god løysing på sikt. Dette blir ei overgangsordrning. Men eg har tru på at vi vil finne ei løysing som er ein moderert modell av den statlege, og som ikkje belastar næringslivet og pendlarane på ein slik måte som vi no ser, seier han.