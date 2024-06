Går inn for bom­penger i Ålesund-tunnelene

Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal ber formannskapet i Ålesund innføre bompenger i Ålesund-tunnelene. Samtidig mener han det må bli et kraftig forbedret kollektivtilbud mellom Ålesund og Giske.

Bompengene kan bli et sted mellom 75 og 100 kroner for en personbil hver veg, skriver Sunnmørsposten.

Avisen skriver at dette kommer frem i en høringsuttalelse som Statens vegvesen har bedt kommunen om å komme med.

Vegvesenet har tidligere vært ute og anbefalt at det bør komme bompenger i tunnelen for å få ned trafikken. Dette fordi kapasiteten i tunnelene er sprengt. Statens vegvesen mener at den sprengte kapasiteten går ut over sikkerheten.

Saken skal opp i formannskapet i Ålesund i morgen.