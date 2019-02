Går imot nedleggelse

Å legge ned rehabiliteringen i Aure uten å vite om dette gir innsparinger eller har alternativ for folk i nordfylket, er helt uhørt, mener Venstres fylkestingsgruppe. – Her er det tilfeldighetene som rår, sier gruppeleder Iver Nordseth, som både peker på mangelfulle utredninger og en totalt fraværende dialog og kommunikasjon. På spørsmål til ledelsen i foretaket er svaret at en ikke vet om det er ei eneste krone å spare på å legge ned i Aure, skriver Venstre på sine hjemmesider.