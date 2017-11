Går gjerne fremst i pride-parade i full Frelsesarmé-uniform

Det var pastor Hans Reite sit flammande innlegg mot planane om pride-parade i Volda til våren som fekk frelsessoldaten til å reagere. Reite varslar straffedom og forbanning over bygdene og minner om skjebnen til Sodoma og Gomorra om planane om pride-parade i Volda blir gjennomført.

– Eg blir tatt av provokasjon, frustrasjon og irritasjon og tykkjer det er fortvilande at kristenleiarar skal gå ut på denne måten, seier Magne Berg junior.

Det var i eit lesarinnlegg i lokalavisa Møre i Volda at pastor Hans Reite åtvara mot planane om ein pride-parade i Volda. Han fryktar at initiativtakarane skal rekruttere ungdom i Volda til å bli homofile. Utspelet fekk blant andre landbruksminister Jon Georg Dale til å reagere med krav om at pastoren må slutte å døme folk som lever livet sitt på ein annan måte enn han sjølv.

– For meg handlar ikkje dette først og fremst om synet på homofili. Det viktige er å lære seg å leve med usemje. Hans Reite, og mange med han, har tydelegvis ikkje lært dette, seier Berg til NRK.

I Dagsnytt 18 onsdag diskuterte pastor Hans Reite og landbruksminister Jon Georg Dale homofilisaka i Volda.

– Fødd med legninga

Berg meiner å finne grunnlag i bibelen for å kunne vise nestekjærleik, solidaritet og storsinn.

– Legninga er noko ein er fødd med, det er ein del av identiteten og sin eigen skapelse og sin eigen eksistens. Då går det ikkje an for nokon å seie at ein ikkje er skapt slik eller sånn, seier Frelsesarmé-soldaten til NRK.

– Personlegdom

Magne Berg jr. avviser at folk blir homofile på grunn av ein trend eller reklameframstøyt. Han viser også til svært nær familie og tek skarpt til motmæle mot Reite si utsegn om at homofile og lesbiske helst bør halde legningane sine skjult.

Magne Berg jr. sier at det viktige i denne saka er å lære seg å leve med usemje. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Ein kan ikkje krevje at dei skal leve i skjul. Dette handlar om personlegdom og identitet og det ein har med seg frå fødselen.

– Fremst i paraden

Med utgangspunkt i solidaritet og nestekjærleik ser Berg slett ikkje bort frå at han kan delta i pride-parade i full uniform frå Frelsesarméen.

– Eg må vedgå at eg har vore skeptisk til desse paradane fordi det har vore stort fokus på nakenheit. Mange homofile undrar seg også over dette. Men når det gjeld saka om solidaritet, likeverd og likestilling kunne eg ha gått fremst i full uniform, ja, seier Berg.

Berg meiner at pride-paradane inneheld «mykje anna rart» og at han difor så langt ikkje har gjort det.

NRK har forsøkt å kome i kontakt med Hans Reite for å legge fram synspunkta til Berg, men vi har så langt ikkje lukkast.