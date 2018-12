Går gjennom sosiale medier og foto

Snø og dårlig vær gjør det vanskelig å lete etter den savnede Maja Herner (25) i Ørsta, melder politiet. De fortsetter etterforskningen og har til nå gjennomført 120 vitneavhør. Det pågår også et omfattende arbeid med å samle inn informasjon fra telefon, sosiale media, foto og andre kilder. – Fram til Maja blir funnet må politiet være opne for alle teorier, selv om det ikke er noe holdepunkt for at hun er utsatt for noe straffbart, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad som leder etterforskinga.