Går for topplassen i Høgre

Anders Riise tar ikkje attval som ordførar i Hareid, men ønskjer å bli Høgre sin toppkandidat til fylkestingSvalet. Riise er førebudd på at det kan bli kamp om topplassen under fylkesnominasjonen i Høgre, men seier han ønskjer å vere tydeleg på kva han vil. Anders Riise har vore ordførar i Hareid sidan 2011. Han er inne i sin tredje periode som fylkespolitikar og er no leiar i kontrollutvalet i fylket.