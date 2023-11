Går av som styreleiar

I eit skriv til Kultur- og likestillingsdepartementet har Reidar Sandal meldt frå om at han trekker seg som styreleiar i Nynorsk kultursentrum med verknad frå dags dato. Det skriv Sandal sjølv i ei pressemelding. Der oppgir han spenningar i styret som er årsaka til at han no går av som styreleiar.