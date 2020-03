Går av som klinikksjef

Karl-Arne Remvik fråtrer som klinikksjef for klinikk for Psykisk helse og rus etter eige ønskje, melder Helse Møre og Romsdal. Høgt arbeidspress over mange år er bakgrunnen for avgangen. Remvik går no over i ei stilling som kvalitetsrådgjevar i Klinikk for kreft og rehabilitering. Ståle Hoff som er avdelingssjef i avdeling for distriktpsykiatriske senter på Sunnmøre blir konstituert i stillinga frå og med 5.mars.